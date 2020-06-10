10.06.2020, 04:40

ВИДЕО: Самый красивый гол чемпионата Эстонии был забит в Нарве


EST
TALLINNA FC FLORA VS VILJANDI JK TULEVIK
Henri JärvelaidFoto: Tiit Tamme, Õhtuleht

Завершилось голосование на самый красивый гол мая в чемпионате Эстонии по футболу. С большим преимуществом победителем стал защитник "Флоры" "Хенри Ярвелайд, набравший 61 процент голосов.

В гостевом поединке с нарвским "Трансом" Ярвелайд принес победу своей команде в конце матча прекрасным выстрелом из-за пределов штрафной площади. "Флора" выиграла в Нарве со счетом 3:2.

Автор красивого гола определяется путем голосования на портале Soccernet каждый месяц. Лауреат получает приз от Футбольного союза. По завершении чемпионата Эстонии будет проведено голосование на самый красивый гол сезона.

Читайте также: