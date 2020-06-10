ВИДЕО: Самый красивый гол чемпионата Эстонии был забит в Нарве

Завершилось голосование на самый красивый гол мая в чемпионате Эстонии по футболу. С большим преимуществом победителем стал защитник "Флоры" "Хенри Ярвелайд, набравший 61 процент голосов.
В гостевом поединке с нарвским "Трансом" Ярвелайд принес победу своей команде в конце матча прекрасным выстрелом из-за пределов штрафной площади. "Флора" выиграла в Нарве со счетом 3:2.
Автор красивого гола определяется путем голосования на портале Soccernet каждый месяц. Лауреат получает приз от Футбольного союза. По завершении чемпионата Эстонии будет проведено голосование на самый красивый гол сезона.
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