ВИДЕО: Россия разбила Сан-Марино и узнала еще одного соперника на Евро-2020

В составе сборной России отличились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Российские болельщики оскорбляли Дзюбу

Лучший снайпер команды Артем Дзюба - на его счету 9 точных выстрелов в отборочной кампании - провел на поле все 90 минут, но отличиться в гостевом поединке с Сан-Марино капитан команды не смог. Возможно, он был расстроен поведением группы российских болельщиков, скандировавших оскорбительные кричалки в его адрес.

Лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы - 12 мячей - стал капитан сборной Англии Харри Кейн, опередивший португальца Криштиану Роналду (11) и израильтянина Эрана Захави (11).

Россия сыграет на Евро с Бельгией

Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет 30 ноября, но состав группы, в которой будет выступать сборная России практически ясен.

Первый соперник стал известен накануне - Дания. По окончании отборочного турнира определился еще один оппонент - им стала Бельгия, которой россияне по всем статьям проиграли оба поединка в завершившейся квалификации.

Третьим соперником россиян в групповом турнире Евро-2020 с большой долей вероятности будет либо Уэльс (он завоевал последнюю путевку в отборочном турнире), либо дебютант чемпионата Европы Финляндия.

Напомним, что в финальном турнире чемпионата Европы примут участие 24 команды, которые будут разбиты на 6 групп. В 1/8 финала выйдут две сильнейшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, завершившие групповой этап на третьем месте.