ВИДЕО: Россия разбила Сан-Марино и узнала еще одного соперника на Евро-2020
Завершился отборочный турнир чемпионата Европы по футболу. В последнем туре сборная России победила в гостях Сан-Марино - 5:0 (2:0).
Завершился отборочный турнир чемпионата Европы по футболу. В последнем туре сборная России победила в гостях Сан-Марино - 5:0 (2:0).
В составе сборной России отличились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.
Российские болельщики оскорбляли Дзюбу
Лучший снайпер команды Артем Дзюба - на его счету 9 точных выстрелов в отборочной кампании - провел на поле все 90 минут, но отличиться в гостевом поединке с Сан-Марино капитан команды не смог. Возможно, он был расстроен поведением группы российских болельщиков, скандировавших оскорбительные кричалки в его адрес.
Лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы - 12 мячей - стал капитан сборной Англии Харри Кейн, опередивший португальца Криштиану Роналду (11) и израильтянина Эрана Захави (11).
Россия сыграет на Евро с Бельгией
Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет 30 ноября, но состав группы, в которой будет выступать сборная России практически ясен.
Первый соперник стал известен накануне - Дания. По окончании отборочного турнира определился еще один оппонент - им стала Бельгия, которой россияне по всем статьям проиграли оба поединка в завершившейся квалификации.
Третьим соперником россиян в групповом турнире Евро-2020 с большой долей вероятности будет либо Уэльс (он завоевал последнюю путевку в отборочном турнире), либо дебютант чемпионата Европы Финляндия.
Напомним, что в финальном турнире чемпионата Европы примут участие 24 команды, которые будут разбиты на 6 групп. В 1/8 финала выйдут две сильнейшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, завершившие групповой этап на третьем месте.
Отборочный турнир чемпионата Европы (19 ноября)
Группа С
Нидерланды - Эстония 5:0
Германия - Северная Ирландия 6:1
Группа Е
Словакия - Азербайджан 2:0
Уэльс - Венгрия 2:0
Группа G
Северная Македония - Израиль 1:0
Латвия - Австрия 1:0
Польша - Словения 3:2
Группа I
Сан-Марино - Россия 0:5
Бельгия - Кипр 6:1
Шотландия - Казахстан 3:1
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