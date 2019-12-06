ВИДЕО: Российские фанаты устроили массовую акцию протеста

Накануне поединка главный тренер питерцев Сергей Семак дал понять, что даст отдых группе ведущих игроков в преддверии важнейшего матча Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Однако этими словами он, кажется, хотел усыпить бдительность "Динамо", которое набрало хороший ход.

Фанаты объединились

"Зенит" вышел на поле в боевом составе и уже в первом тайме предопределил исход поединка - отличились Сердар Азмун, Бранислав Иванович и Артем Дзюба.

Перед перерывом несколько тысяч фанатов питерского клуба покинули "Газпром-Арену" в знак протеста против действий правоохранительных органов, которые задержали на прошлой неделе в Питере болельщиков московского "Спартака". Покинула трибуны и группа поддержки московского "Динамо".

Такая же акция фанатов состоялась и в Туле, где тамошний "Арсенал" разбил в параллельном поединке московский Локомотив" - 4:0 (0:0).

Zenit vs Dynamo Foto: Alexander Demianchuk/TASS

Возможен ли в России Майдан?

Какие последствия будет иметь массовая акция протеста - прогнозировать сложно. Напомним лишь, что украинские футбольные фанаты активно поддержали в 2014 году Майдан и участвовали в ужасной трагедии в Одессе, когда в Доме профсоюза сгорели несколько десятков человек. Следствие по этому делу так, кстати, и не закончено.

"Зенит" набрал к зимнему перерыву 45 очков, уверенно лидируя в чемпионате России. Ближайшие преследователи "Локомотив" (34) и "Краснодар" (34) значительно отстали, правда, кубанцы сыграли на один матч меньше.