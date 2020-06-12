12.06.2020, 23:55

ВИДЕО: Роналду не забил пенальти в полуфинале Кубка Италии


EST
Cristiano Ronaldo eksis penaltil
Cristiano Ronaldo eksis penaltilFoto: MASSIMO PINCA, Reuters/Scanpix

После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновился футбольный сезон на Апеннинском полуострове. Первым финалистом Кубка Италии стал "Ювентус", одолевший по сумме двух матчей "Милан".

Первая встреча соперников состоялась до коронавирусной паузы. Тот поединок на поле "Милана" завершился вничью - 1:1.

В ответном матче "Ювентус" считался явным фаворитом, поскольку в составе "Милана" по ряду причин отсутствовали несколько ведущих игроков, в том числе и шведский форвард Златан Ибрагимович.

Уже на исходе первой четверти часа "Юве" получил право на пенальти, но Криштиану Роналду не сумел переиграть вратаря. Последний раз португалец не забил 11-метровый в январе 2019 года.

Еще через минуту "Милан" остался в меньшинстве. Однако реализовать численное преимущество хозяева поля не смогли - 0:0.

"Ювентус" пробился в финал Кубка Италии за счет мяча, забитого на чужом поле. Второй финалист определится в поединке "Наполи" - "Интер".

Читайте также: