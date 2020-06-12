ВИДЕО: Роналду не реализовал пенальти в полуфинале Кубка Италии

Первая встреча соперников состоялась до коронавирусной паузы. Тот поединок на поле "Милана" завершился вничью - 1:1.

В ответном матче "Ювентус" считался явным фаворитом, поскольку в составе "Милана" по ряду причин отсутствовали несколько ведущих игроков, в том числе и шведский форвард Златан Ибрагимович.

Уже на исходе первой четверти часа "Юве" получил право на пенальти, но Криштиану Роналду не сумел переиграть вратаря. Последний раз португалец не забил 11-метровый в январе 2019 года.

The last four penalties missed by Cristiano Ronaldo have all been in different years:



✘ November 2017 vs. Málaga

✘ June 2018 vs. Iran

✘ January 2019 vs. Chievo

✘ June 2020 vs. Milan



It doesn't happen often. 😳 pic.twitter.com/1Ui4WaxA12 — Squawka Football (@Squawka) June 12, 2020

Еще через минуту "Милан" остался в меньшинстве. Однако реализовать численное преимущество хозяева поля не смогли - 0:0.

"Ювентус" пробился в финал Кубка Италии за счет мяча, забитого на чужом поле. Второй финалист определится в поединке "Наполи" - "Интер".