ВИДЕО: Ракеты и фейерверк. Смотрите, как встретили в Таллинне футболистов "Флоры"

Фанаты флораского клуба встретили своих любимцев у "А Ле Кок Арены" 100-метровым коридором из сигнальных ракет и фейерверком.

В заключительном матче чемпионата Эстонии досрочно завоевавшая чемпионский титул "Флора" разгромила "Маарду" со счетом 12:0.

"Никогда не думал, что выиграю с "Флорой" в родном Маарду чемпионский кубок, - признал после матча лучший распасовщик чемпионата Эстонии Константин Васильев. - Надеюсь, что футбол в Маарду будет развиваться дальше и команда через некоторое время вернется в сильнейший дивизион эстонского футбола".