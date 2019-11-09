ВИДЕО: Ракеты и фейерверк. Смотрите, как встретили в Таллинне футболистов "Флоры"
Футболистов "Флоры", получивших после заключительного матча в Маарду чемпионский кубок, ждал по возвращении в Лиллекюла красочный прием.
Футболистов "Флоры", получивших после заключительного матча в Маарду чемпионский кубок, ждал по возвращении в Лиллекюла красочный прием.
Фанаты флораского клуба встретили своих любимцев у "А Ле Кок Арены" 100-метровым коридором из сигнальных ракет и фейерверком.
В заключительном матче чемпионата Эстонии досрочно завоевавшая чемпионский титул "Флора" разгромила "Маарду" со счетом 12:0.
"Никогда не думал, что выиграю с "Флорой" в родном Маарду чемпионский кубок, - признал после матча лучший распасовщик чемпионата Эстонии Константин Васильев. - Надеюсь, что футбол в Маарду будет развиваться дальше и команда через некоторое время вернется в сильнейший дивизион эстонского футбола".
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