ВИДЕО: Потрясающий чудо-гол в чемпионате Беларуси

В середине второго тайма армянский легионер выполнил прекрасный удар левой ногой из-за пределов штрафной площади - мяч угодил в девятку.

Несмотря на дубль Кадимяна, "Неман" проиграл на своем поле брестскому "Руху" со счетом 2:4 (0:2).

Лидерство в белорусском первенстве неожиданно захватил "Слуцк", который потерял в межсезонье главного покровителя - директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник, как и другие руководители отрасли, был задержан в конце января белорусским КГБ.

"Слуцк" набрал после восьми туров 16 очков. Догнать лидера может БАТЭ, который в воскресенье сыграет в гостях с одним из аутсайдеров первенства "Смолевичами".

Долгое время Беларусь оставалась единственной страной в Европе, где проводится национальное первенство. Теперь к белорусам присоединились Фарерские острова.