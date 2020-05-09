ВИДЕО: Потрясающий чудо-гол в чемпионате Беларуси
В Беларуси продолжается национальный чемпионат по футболу. Потрясающий мяч забил 9 мая полузащитник гродненского "Немана" Гегам Кадимян.
В Беларуси продолжается национальный чемпионат по футболу. Потрясающий мяч забил 9 мая полузащитник гродненского "Немана" Гегам Кадимян.
В середине второго тайма армянский легионер выполнил прекрасный удар левой ногой из-за пределов штрафной площади - мяч угодил в девятку.
Несмотря на дубль Кадимяна, "Неман" проиграл на своем поле брестскому "Руху" со счетом 2:4 (0:2).
Лидерство в белорусском первенстве неожиданно захватил "Слуцк", который потерял в межсезонье главного покровителя - директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник, как и другие руководители отрасли, был задержан в конце января белорусским КГБ.
"Слуцк" набрал после восьми туров 16 очков. Догнать лидера может БАТЭ, который в воскресенье сыграет в гостях с одним из аутсайдеров первенства "Смолевичами".
Долгое время Беларусь оставалась единственной страной в Европе, где проводится национальное первенство. Теперь к белорусам присоединились Фарерские острова.
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