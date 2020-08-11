ВИДЕО: "Покажешь красную, я тебе ...". Капитан сборной России избил судью
На любительских турнире в Москве произошел скандальный инцидент с участием бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова.
На любительских турнире в Москве произошел скандальный инцидент с участием бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова.
В первом тайме за мат на поле судья Никита Данченков решил удалить Широкова. Футболисту команды "Матч ТВ" такое решение не понравилось.
"Покажешь красную, я тебе в...у (врежу)", - пригрозил футболист. Судья показывает красную карточку. Широков бьет ему в челюсть, судья падает и звезда футбола добивает его ногой, сообщает "Евроспорт".
Поединок был прерван - команде "Матч ТВ" засчитали техническое поражение. По информации российских СМИ, арбитр снял побои и намерен обратиться с заявлением в полицию.
39-летний Широков наибольшую известность получил по выступлениям за "Зенит", в составе которого он дважды становился чемпионом России (2008, 2012), победителем Кубка УЕФА (2008) и Суперкубка УЕФА (2008). В составе сборной России (57 матчей - 13 мячей) Широков стал бронзовым призером Евро-2008.
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