ВИДЕО: Почти как в НХЛ. Массовая драка в чемпионате Эстонии по футзалу

Поединок чемпионата Эстонии по футзалу "СМС Раха" - "Космос", состоявшийся в минувшую субботу, был отмечен массовой дракой игроков. Инцидент произошел на 18-й минуте матча при счете 3:2 в пользу "СМС Раха".
Страсти подогрел наставник "Космоса" Сергей Светлов. Российский специалист дал команду запасным игрокам и они выскочили на площадку. Почти как в НХЛ. Интересно, как оценит действия тренера Дисциплинарная комиссия ЭФС?
Особенно усердствовал Степан Черноусов. Колоритный футзалист пытался объясниться с соперником с помощью борцовского захвата за шею. Черноусов был удален с площадки. В составе "СМС Раха" красную карточку увидел Евгений Меркурьев.
Действующий чемпион "СМС Раха" выиграл поединок со счетом 9:2 и единолично возглавил турнирную таблицу.
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