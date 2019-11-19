ВИДЕО: Почти как в НХЛ. Массовая драка в чемпионате Эстонии по футзалу

Страсти подогрел наставник "Космоса" Сергей Светлов. Российский специалист дал команду запасным игрокам и они выскочили на площадку. Почти как в НХЛ. Интересно, как оценит действия тренера Дисциплинарная комиссия ЭФС?

Особенно усердствовал Степан Черноусов. Колоритный футзалист пытался объясниться с соперником с помощью борцовского захвата за шею. Черноусов был удален с площадки. В составе "СМС Раха" красную карточку увидел Евгений Меркурьев.

Действующий чемпион "СМС Раха" выиграл поединок со счетом 9:2 и единолично возглавил турнирную таблицу.