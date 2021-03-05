ВИДЕО: Первый трофей нового футбольного сезона вручен "Флоре"
В поединке за Суперкубок Эстонии чемпи он страны "Флора" победила серебряного призера первенства "Пайде" - 1:0 (0:0).
В поединке за Суперкубок Эстонии чемпи он страны "Флора" победила серебряного призера первенства "Пайде" - 1:0 (0:0).
В межсезонье в составах обеих команд произошли некоторые изменения, но они не были столь кардинальны как у "Левадии", которая подписала сразу 12 новых игроков.
Точечная селекция
Главная потеря "Пайде" - уход лучшего бомбардира команды Эдрисы Лубеги, который в прошлом сезоне забил 14 мячей. Заменить его должен гвинеец Секу Камара. Отметим также появление в "Пайде" опытного вратаря Михкеля Аксалу, за плечами которого 45 матчей за сборную Эстонии. Последние годы уроженец Сааремаа выступал за финский "Сейняйоки".
Ряды "Флоры" покинули в межсезонье игроки сборной Эстонии Владислав Крейда, Власий Синявский и Франк Лийвак. Присоединились к чемпиону нападащие Сергей Зенев и Хенрик Оямаа.
Саппинен решил судьбу встречи
Судьбу поединка за Суперкубок решил точный удар лучшего бомбардира чемпионата Эстонии Рауно Саппинена после подачи углового. Случилось это на 52-й минуте. "Флора" в 11-й раз выиграла Суперкубок.
Первый поединок чемпионата Эстонии будет сыгран 9 марта. В матче открытия "Легион" сыграет с "Пайде".
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