10.12.2020, 19:55
ВИДЕО: Перестрелка в Маарду завершилась победой "Курессааре"
В первом переходном матче за право участия в чемпионате Эстонии по футболу "Маарду" проиграл на своем поле "Курессааре" - 3:5 (2:2).
В первом переходном матче за право участия в чемпионате Эстонии по футболу "Маарду" проиграл на своем поле "Курессааре" - 3:5 (2:2).
В начале второго тайма маардусцы впервые вышли в матче вперед - 3:2, но удержать преимущество они не смогли. В заключительные полчаса "Курессааре" трижды добился успеха и сделал большой шаг к сохранению прописки в элитном дивизионе эстонского футбола.
Маардусцы финишировали вторыми в первой лиге, островитяне заняли предпоследнее место в "Премиум-лиге".
Победитель противостояния будет определен по итогам двух встреч. Ответный поединок пройдет 13 декабря на Сааремаа.
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