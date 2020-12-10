10.12.2020, 19:55

ВИДЕО: Перестрелка в Маарду завершилась победой "Курессааре"


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Premium liiga jalgpall, FC Kuressaare, FC Flora
Premium liiga jalgpall, FC KuressaareFoto: Irina Mägi

В первом переходном матче за право участия в чемпионате Эстонии по футболу "Маарду" проиграл на своем поле "Курессааре" - 3:5 (2:2).

В начале второго тайма маардусцы впервые вышли в матче вперед - 3:2, но удержать преимущество они не смогли. В заключительные полчаса "Курессааре" трижды добился успеха и сделал большой шаг к сохранению прописки в элитном дивизионе эстонского футбола.

Маардусцы финишировали вторыми в первой лиге, островитяне заняли предпоследнее место в "Премиум-лиге".

Победитель противостояния будет определен по итогам двух встреч. Ответный поединок пройдет 13 декабря на Сааремаа.

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