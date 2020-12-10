ВИДЕО: Перестрелка в Маарду завершилась победой "Курессааре"

В начале второго тайма маардусцы впервые вышли в матче вперед - 3:2, но удержать преимущество они не смогли. В заключительные полчаса "Курессааре" трижды добился успеха и сделал большой шаг к сохранению прописки в элитном дивизионе эстонского футбола.

Маардусцы финишировали вторыми в первой лиге, островитяне заняли предпоследнее место в "Премиум-лиге".

Победитель противостояния будет определен по итогам двух встреч. Ответный поединок пройдет 13 декабря на Сааремаа.