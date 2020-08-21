ВИДЕО: Перед битвой с фарерцами "Левадия" размялась на нарвитянах

Нарвитяне прибыли на "А Ле Кок Арену" в обескровленном составе. Из-за травм и дисквалификации поединок пропускали несколько ключевых игроков.

У "Левадии" новый главный тренер?

"Левадия" предстала перед своей публикой после трехнедельного перерыва. Те, кто пришел на лиллекюласкую арену, наверняка обратили внимание на одну деталь: игрой "Левадии" руководил не Владимир Васильев, который считается главным тренером, а сербский специалист Марко Савич, призванный в срочном порядке укрепить тренерский штаб бело-зеленых. Именно он все 90 минут простоял у бровки поля и проводил замены.

Героем поединка стал капитан "Левадии" Дмитрий Круглов. Сначала он сделал две голевые передачи Роберту Кирссу и Гандо, а незадолго до конца матча ветеран сам поразил ворота "Транса" со штрафного удара.

Поединок с нарвитянами стал для "Левадии" генеральной репетицией перед Лигой Европы, где бело-зеленым предстоит сразиться в гостях с фарерским Б-36. Надеемся, что "Левадия" сумеет избежать проблем, с которыми столкнулся на Фарерах чемпион Словакии "Слован".

Приключения "Слована" на Фарерах

На матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов с "Клаксвиком" братиславский клуб прилетел в минувший понедельник без двух человек, у которых был выявлен положительный тест на коронавирус. Поскольку словацкие футболисты контактировали с зараженными, фарерцы предложили "Словану", в соответствии с правилами, отправиться на 14-дневный карантин и отказались играть.

УЕФА поставил "Слован" перед выбором: либо техническое поражение 0:3 (такой прецедент уже был в предварительном раунде Лиги чемпионов), либо играть молодежным составом.

Вчера "Слован" отправил второй чартер на Фареры. Перед отлетом все 16 футболистов сдали в Братиславе коронатесты - результаты были отрицательные. Однако матч, который был намечен сегодня на 19:00, отменили за несколько часов до игры.

Когда "Слован" прилетел в Торсхавн, игроков словацкого клуба протестировали фарерские медики - один тест оказался положительным. Судьбу матча "Клаксвик" - "Слован" будет решать теперь УЕФА.