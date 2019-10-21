ВИДЕО: Отвязный танец в отеле от победителя Лиги чемпионов

Мероприятие, на котором Навас продемонстрировал свои танцевальные способности, было посвящено продление действующих соглашений с некоторыми игроками столичного клуба.

Hay que admitirlo: le puso TODA la onda del mundo. ¿El bautismo de Keylor Navas en PSG? ¡Al ritmo de Daddy Yankee! Con calma… pic.twitter.com/kY5doNLoss — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2019



В текущем сезоне за действующих чемпионов страны Навас сыграл шесть матчей. Он является трехкратным победителем Лиги чемпионов во время выступлений в мадридском "Реале".