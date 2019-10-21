21.10.2019, 23:00

ВИДЕО: Отвязный танец в отеле от победителя Лиги чемпионов


rus.delfi.ee
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Кейлор Навас
Кейлор НавасФото: Scanpix

Вратарь ”Пари Сен-Жермен” и сборной Коста-Рики Кейлор Навас показал в отеле отвязный танец. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Мероприятие, на котором Навас продемонстрировал свои танцевальные способности, было посвящено продление действующих соглашений с некоторыми игроками столичного клуба.


В текущем сезоне за действующих чемпионов страны Навас сыграл шесть матчей. Он является трехкратным победителем Лиги чемпионов во время выступлений в мадридском "Реале".

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