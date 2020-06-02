ВИДЕО: Очередное поражение "Легиона". Почему не играет лучший снайпер команды?

"Легион" имел значительное территориальное преимущество, но поразить ворота калевцев возрастная команда так и не смогла. Развязка наступила на 85-й минуте.

Тренер: Алиев не готов к "Премиум-лиге"

Скандально известный судья Роомер Тараев усмотрел нарушение правил со стороны защитника Артема Артюнина. Опытный игрок был удален с поля, а калевец Марек Кальюмяэ реализовал пенальти и принес команде победу. "Калев" с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей 5-12 поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

Накануне матча портал Soccernet поинтересовался у президента и главного тренера "Легиона" Дениса Белова судьбой лучшего снайпера команда Реяла Алиева. В прошлом году нападающий наколотил в первой лиге 38 мячей, а в нынешнем сезоне 30-летний форвард не провел еще ни одной минуты на поле.

"Он внес большой вклад в завоевание путевки в "Премиум-лигу", но теперь мы должны по-новому оценить ситуацию. Это мой выбор - Алиев, на мой взгляд, не готов к "Премиум-лиге", - ответил Белов.

Летнее трансферное окно в эстонском футболе откроется в конце июля. "Легион" имеет виды на еще одного ветерана сборной Эстонии. 38-летний Александр Дмитриев в марте тренировал "Калев", а футбольную карьеру он официально завершил полтора года назад.

"Курессааре" сенсационно побеждает в Тарту

В другом матче игрового дня "Курессааре" одолел в гостях тартускую "Таммеку" - 2:1 (1:0). Подопечные Романа Кожуховского (он в прошлом сезоне тренировал "Калью") одержали вторую победу подряд.

Остальные поединки будут сыграны 3 июня. Наибольший интерес представляет противостояние в Хийу, где занимающий третье место "Калью" будет принимать единоличного лидера первенства "Левадию".

Чемпионат Эстонии (5-й тур)

2 июня (вторник)

Калев (Таллинн) - Легион (Таллинн) 1:0

Таммека (Тарту) - Курессааре 1:2

3 июня (среда)

19:00 Калью - Левадия

19:00 Транс (Нарва) - Тулевик (Вильянди)

19:30 Пайде - Флора