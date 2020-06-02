ВИДЕО: Очередное поражение "Легиона". Почему не играет лучший снайпер команды?

Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок в Кадриорге, где таллиннский "Калев" победил амбициозного дебютанта элитного дивизиона "Легион" - 1:0 (0:0).
"Легион" имел значительное территориальное преимущество, но поразить ворота калевцев возрастная команда так и не смогла. Развязка наступила на 85-й минуте.
Тренер: Алиев не готов к "Премиум-лиге" Скандально известный судья Роомер Тараев усмотрел нарушение правил со стороны защитника Артема Артюнина. Опытный игрок был удален с поля, а калевец Марек Кальюмяэ реализовал пенальти и принес команде победу. "Калев" с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей 5-12 поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
Накануне матча портал Soccernet поинтересовался у президента и главного тренера "Легиона" Дениса Белова судьбой лучшего снайпера команда Реяла Алиева. В прошлом году нападающий наколотил в первой лиге 38 мячей, а в нынешнем сезоне 30-летний форвард не провел еще ни одной минуты на поле.
"Он внес большой вклад в завоевание путевки в "Премиум-лигу", но теперь мы должны по-новому оценить ситуацию. Это мой выбор - Алиев, на мой взгляд, не готов к "Премиум-лиге", - ответил Белов.
Летнее трансферное окно в эстонском футболе откроется в конце июля. "Легион" имеет виды на еще одного ветерана сборной Эстонии. 38-летний Александр Дмитриев в марте тренировал "Калев", а футбольную карьеру он официально завершил полтора года назад.
"Курессааре" сенсационно побеждает в Тарту В другом матче игрового дня "Курессааре" одолел в гостях тартускую "Таммеку" - 2:1 (1:0). Подопечные Романа Кожуховского (он в прошлом сезоне тренировал "Калью") одержали вторую победу подряд.
Остальные поединки будут сыграны 3 июня. Наибольший интерес представляет противостояние в Хийу, где занимающий третье место "Калью" будет принимать единоличного лидера первенства "Левадию".
Чемпионат Эстонии (5-й тур) 2 июня (вторник) Калев (Таллинн) - Легион (Таллинн) 1:0 Таммека (Тарту) - Курессааре 1:2
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