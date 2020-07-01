01.07.2020, 15:10
ВИДЕО: Обидчик "Левадии" вылетел в первую лигу. На поле выбежал ОМОН
Неудачно завершил футбольный сезон многократный чемпион Венгрии "Дебрецен". Сыграв вничью в последнем туре, титулованный клуб вылетел в первую лигу.
Неудачно завершил футбольный сезон многократный чемпион Венгрии "Дебрецен". Сыграв вничью в последнем туре, титулованный клуб вылетел в первую лигу.
По окончании встречи на поле выбежали недовольные фанаты. Футболистов "Дебрецена" спас ОМОН, который обратил болельщиков в бегство.
Напомним, что "Дебрецен" два года подряд преграждал дорогу "Левадии" в европейских кубковых турнирах. В 2009 году венгры победили бело-зеленых в третьем отборочном раунде Кубка УЕФА (1:0 и 1:0), а в 2010 году "Дебрецен" был сильнее в квалификации Лиги чемпионов (1:1 и 3:2).
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