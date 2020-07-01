ВИДЕО: Обидчик "Левадии" вылетел в первую лигу. На поле выбежал ОМОН

По окончании встречи на поле выбежали недовольные фанаты. Футболистов "Дебрецена" спас ОМОН, который обратил болельщиков в бегство.

Напомним, что "Дебрецен" два года подряд преграждал дорогу "Левадии" в европейских кубковых турнирах. В 2009 году венгры победили бело-зеленых в третьем отборочном раунде Кубка УЕФА (1:0 и 1:0), а в 2010 году "Дебрецен" был сильнее в квалификации Лиги чемпионов (1:1 и 3:2).