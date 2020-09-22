22.09.2020, 21:10

ВИДЕО: Нокаутирующий удар футболиста шипами в чемпионате Англии


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ВИДЕО: Нокаутирующий удар футболиста шипами в чемпионате Англии
Newcastle vs Brighton REUTERS

Поединок чемпионата Англии по футболу "Ньюкасл" - "Брайтон" был отмечен удалением игрока гостей Ива Биссумы.

В концовке встречи он нанес сильный удар шипами бус в лицо футболисту хозяев поля. Сначала арбитр матча показал Биссуме желтую карточку, но после просмотра эпизода по видео изменил свое решение.

"Брайтон" выиграл поединок у "Ньюкасла" в гостях со счетом 3:0 (2:0). После двух туров лидируют в чемпионате Англии "Лестер", "Эвертон", "Арсенал", "Ливерпуль" и Кристал Пэлас", набравшие по 6 очков.

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