22.09.2020, 21:10
ВИДЕО: Нокаутирующий удар футболиста шипами в чемпионате Англии
Поединок чемпионата Англии по футболу "Ньюкасл" - "Брайтон" был отмечен удалением игрока гостей Ива Биссумы.
Поединок чемпионата Англии по футболу "Ньюкасл" - "Брайтон" был отмечен удалением игрока гостей Ива Биссумы.
В концовке встречи он нанес сильный удар шипами бус в лицо футболисту хозяев поля. Сначала арбитр матча показал Биссуме желтую карточку, но после просмотра эпизода по видео изменил свое решение.
"Брайтон" выиграл поединок у "Ньюкасла" в гостях со счетом 3:0 (2:0). После двух туров лидируют в чемпионате Англии "Лестер", "Эвертон", "Арсенал", "Ливерпуль" и Кристал Пэлас", набравшие по 6 очков.
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