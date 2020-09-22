ВИДЕО: Нокаутирующий удар футболиста шипами в чемпионате Англии

В концовке встречи он нанес сильный удар шипами бус в лицо футболисту хозяев поля. Сначала арбитр матча показал Биссуме желтую карточку, но после просмотра эпизода по видео изменил свое решение.

"Брайтон" выиграл поединок у "Ньюкасла" в гостях со счетом 3:0 (2:0). После двух туров лидируют в чемпионате Англии "Лестер", "Эвертон", "Арсенал", "Ливерпуль" и Кристал Пэлас", набравшие по 6 очков.