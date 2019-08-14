ВИДЕО: Невероятный матч! 22 пенальти в Лиге чемпионов

Первая встреча команда в Белграде завершилась вничью - 1:1. Такой же счет был на табло и к перерыву ответного поединка в Дании.

В начале второго тайма сербы остались в меньшинстве. Однако датчанам не удалось забить победный мяч. В дополнительное время составы команд стали равными - с поля был удален игрок "Копенгагена".

Для определения победителя пришлось назначить послематчевую серию пенальти. В ней было нанесено 22 (!) удара. "Црвена Звезда" одержала победу. В раунде плей-офф Лиги чемпионов сербы сыграют с швейцарским клубом "Янг Бойз".