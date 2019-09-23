23.09.2019, 08:20

ВИДЕО: Неймар вернулся и забил решающий гол "Лиону"


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Неймар
НеймарФото: Scanpix

Бразилец провел вторую игру за клуб в текущем сезоне, а его "Пари Сен-Жермен" обыграл "Лион" со счетом 1:0 в гостевом матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.

Единственный гол на 87-й минуте забил Неймар.

Он провел 60-й матч за ПСЖ, в нынешнем сезоне — вторую игру за команду в чемпионате Франции. Матч Лиги чемпионов против испанского "Реала" (3:0) футболист пропускал из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Неймар недоволен командой и неоднократно просил руководство клуба продать его. Отмечалось, что ПСЖ намерен продать Неймара из-за его нежелания играть за французскую команду, однако позднее стало известно, что бразилец пошел на сближение с руководством клуба. Болельщики ПСЖ освистывали игрока во время матча и забросали бразильца мусором.

ПСЖ одержал пятую победу в нынешнем сезоне чемпионата Франции, "Лион" продлил серию без побед до четырех матчей в лиге.

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