ВИДЕО: Не дожил до Нового года. Игрок сборной России разбился в ДТП

Бывший игрок сборной России по футзалу Кирилл Погорелов погиб в центре Москвы в смертельном ДТП. Автомобиль, которым управлял 32-летний спортсмен, вылетел на встречную полосу, протаранив такси.
От полученных травм Погорелов скончался. Повреждения различной степени тяжести получили пассажир и водитель такси - они были госпитализированы. Смертельное ДТП произошло ранним утром в минувшее воскресенье.
В 2008 году Погорелов в составе молодежной сборной России выиграл чемпионат Европы. Позже он неоднократно привлекался в национальную сборную. На клубном уровне уроженец Омска 12 лет выступал за "Норильский никель".
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