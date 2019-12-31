31.12.2019, 00:35

ВИДЕО: Не дожил до Нового года. Игрок сборной России разбился в ДТП


EST 13
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küünalFoto: Ago Tammik

Бывший игрок сборной России по футзалу Кирилл Погорелов погиб в центре Москвы в смертельном ДТП. Автомобиль, которым управлял 32-летний спортсмен, вылетел на встречную полосу, протаранив такси.

От полученных травм Погорелов скончался. Повреждения различной степени тяжести получили пассажир и водитель такси - они были госпитализированы. Смертельное ДТП произошло ранним утром в минувшее воскресенье.

В 2008 году Погорелов в составе молодежной сборной России выиграл чемпионат Европы. Позже он неоднократно привлекался в национальную сборную. На клубном уровне уроженец Омска 12 лет выступал за "Норильский никель".

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