ВИДЕО: Не дожил до Нового года. Игрок сборной России разбился в ДТП

От полученных травм Погорелов скончался. Повреждения различной степени тяжести получили пассажир и водитель такси - они были госпитализированы. Смертельное ДТП произошло ранним утром в минувшее воскресенье.

В 2008 году Погорелов в составе молодежной сборной России выиграл чемпионат Европы. Позже он неоднократно привлекался в национальную сборную. На клубном уровне уроженец Омска 12 лет выступал за "Норильский никель".