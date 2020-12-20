ВИДЕО | Названы лучшие футболисты и тренер года в Эстонии

Премию Альберта Вольрата, вручаемую лучшем тренеру года, получил приведший "Флору" к очередному чемпионскому титулу Юрген Хенн, передает rus.err.

Нападающий таллиннской "Флоры" и национальной сборной Рауно Саппинен признан лучшим футболистом Эстонии 2020 года.

Саппинен в этом году стал в составе "Флоры" чемпионом страны. Забив 31 гол, 24-летний форвард занял первое место в бомбардирской гонке Премиум-лиги. Также Саппинена признали лучшим футболистом высшей лиги в этом году.

За сборную Эстонии Саппинен в 2020 году забил четыре гола.

Саппинен впервые стал лучшим футболистом года, прервав серию Рагнара Клавана, который шесть лет подряд получал этот титул.

Лучшей футболисткой стала Кристина Банникова ("Вапрус").

Кристина Банникова ЭФС

Другие награды:

Лучший молодой футболист: Карл Якоб Хейн ("Арсенал", Англия);

Лучшая молодая футболистка: Кристийна Туллус ("Флора");

Лучшая футболистка высшей лиги чемпионата Эстонии: Кристина Банникова ("Вапрус");

Прямая трансляция мероприятия велась на площадке Youtube.

В ходе предварительного голосования, в котором участвовали спортивные журналисты, тренеры и видные представители эстонской футбольной семьи, очки заработали:

- среди эстонских футболистов — 15 игроков;

- среди эстонских футболисток — 12 спортсменок.