ВИДЕО | Названы лучшие футболисты и тренер года в Эстонии

Сегодня Эстонский футбольный союз назвал лучших по итогам года.
Премию Альберта Вольрата, вручаемую лучшем тренеру года, получил приведший "Флору" к очередному чемпионскому титулу Юрген Хенн, передает rus.err.
Нападающий таллиннской "Флоры" и национальной сборной Рауно Саппинен признан лучшим футболистом Эстонии 2020 года.
Саппинен в этом году стал в составе "Флоры" чемпионом страны. Забив 31 гол, 24-летний форвард занял первое место в бомбардирской гонке Премиум-лиги. Также Саппинена признали лучшим футболистом высшей лиги в этом году.
За сборную Эстонии Саппинен в 2020 году забил четыре гола.
Саппинен впервые стал лучшим футболистом года, прервав серию Рагнара Клавана, который шесть лет подряд получал этот титул.
Лучшей футболисткой стала Кристина Банникова ("Вапрус").
Другие награды:
Лучший молодой футболист: Карл Якоб Хейн ("Арсенал", Англия);
Лучшая молодая футболистка: Кристийна Туллус ("Флора");
Лучшая футболистка высшей лиги чемпионата Эстонии: Кристина Банникова ("Вапрус");
Прямая трансляция мероприятия велась на площадке Youtube.
В ходе предварительного голосования, в котором участвовали спортивные журналисты, тренеры и видные представители эстонской футбольной семьи, очки заработали:
- среди эстонских футболистов — 15 игроков;
- среди эстонских футболисток — 12 спортсменок.
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