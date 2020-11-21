ВИДЕО: Нарвский "Транс" выиграл битву аутсайдеров на Сааремаа

После перерыва вызванного международными матчами национальных сборных, возобновился чемпионат Эстонии по футболу. В утешительном турнире, где идет борьба за сохранение прописки в "Премиум-лиге", нарвский "Транс" разгромил в гостях "Курессааре" - 3:0 (2:0).
На финише сезона нарвитяне оказались в очень непростой ситуации. Их безвыигрышная серия растянулась в чемпионате страны на 10 матчей.
Поединок с прямым конкурентом
К тому же "Транс" по окончании первого этапа потерял двух легионеров. В связи с истечением срока рабочей визы покинули клуб азербайджанец Нурлан Новрузов и малиец Садио Тункара.
Поединок на Сааремаа имел для нарвитян важнейшее значение. В случае неудачного исхода один из старейших клубов Эстонии мог оказаться на краю пропасти - ему реально бы угрожал вылет в первую лигу, что было чревато в перспективе большими финансовыми потерями.
К битве с прямым конкурентом "Транс" подошел в неплохой форме. В концовке первого тайма Александр Закарлюка и Артем Шкинев с интервалом в несколько минут дважды поразили ворота островитян. Окончательный результат установил во втором тайме 19-летний полузащитник Арсений Ковальчук.
"Легион" обыграл "Калев"
Убедительная победа в гостях над "Курессааре" значительно улучшила шансы нарвитян на сохранение прописки в "Премиум-лиге". "Транс" набрал 24 очка и опережает теперь островитян на 4 балла.
В параллельном поединке "Легион" обыграл таллиннский "Калев" - 2:0 (2:0). У победителей отличились Марек Шатов и Максим Гусев.
До финиша чемпионата Эстонии участникам утешительного турнира осталось провести по два матча.
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