ВИДЕО: Нарвский "Транс" выиграл битву аутсайдеров на Сааремаа

На финише сезона нарвитяне оказались в очень непростой ситуации. Их безвыигрышная серия растянулась в чемпионате страны на 10 матчей.

Поединок с прямым конкурентом

К тому же "Транс" по окончании первого этапа потерял двух легионеров. В связи с истечением срока рабочей визы покинули клуб азербайджанец Нурлан Новрузов и малиец Садио Тункара.

Поединок на Сааремаа имел для нарвитян важнейшее значение. В случае неудачного исхода один из старейших клубов Эстонии мог оказаться на краю пропасти - ему реально бы угрожал вылет в первую лигу, что было чревато в перспективе большими финансовыми потерями.

К битве с прямым конкурентом "Транс" подошел в неплохой форме. В концовке первого тайма Александр Закарлюка и Артем Шкинев с интервалом в несколько минут дважды поразили ворота островитян. Окончательный результат установил во втором тайме 19-летний полузащитник Арсений Ковальчук.

"Легион" обыграл "Калев"

Убедительная победа в гостях над "Курессааре" значительно улучшила шансы нарвитян на сохранение прописки в "Премиум-лиге". "Транс" набрал 24 очка и опережает теперь островитян на 4 балла.

В параллельном поединке "Легион" обыграл таллиннский "Калев" - 2:0 (2:0). У победителей отличились Марек Шатов и Максим Гусев.

До финиша чемпионата Эстонии участникам утешительного турнира осталось провести по два матча.