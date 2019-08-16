ВИДЕО: Нарвитяне пропустили 6 мячей, "Флора" обошла "Левадию"

В составе победителей отличился Патрик Веэлма, забивший 4 мяча. У нарвитян дубль оформил американский легионер Эрик Маквудс.

В другом поединке игрового дня "Флора" победила таллиннский "Калев" - 2:0 (1:0). Окончательный результат матча установил именинник Константин Васильев.

"Флора" вырвалась на первое место в турнирной таблице - 58 очков. Следом расположились "Левадия" (56) и "Пайде" (49).

Центральный матч тура состоится в субботу на "А Ле Кок Арене", где "Левадия" будет принимать "Пайде" (19:00).