ВИДЕО: Нарвитяне покинули последнее место, "Пайде" дал бой "Флоре"

Вторую победу подряд в "Премиум-лиге" одержал нарвский "Транс". Финалист Кубка Эстонии одолел в гостях вильяндиский "Тулевик" - 1:0 (0:0).

Закарлюка в роли капитана

В предыдущем туре вильяндисцы нанесли сенсационное поражение "Флоре" (2:1), однако повторить свой подвиг в матче с нарвитянами они не смогли. Победу "Трансу" принес точный удар на 72-й минуте Александра Закарлюки, который вышел на этот матч с капитанской повязкой.

Победа в Вильянди позволила "Трансу" покинуть последнее место в турнирной таблице. Игрой нарвитян, как и в предыдущем поединке с "Пайде", руководил Максим Грузнов.

Соло Васильева

В центральном матче тура лидер чемпионата "Флора" одолела на своем поле "Пайде" - 3:1 (0:0). Героем поединка стал опытный Константин Васильев, сделавший результат в начале второго тайма за несколько минут.

Сначала капитан "Флоры" шикарным ударом вколотил мяч под перекладину, затем он удачно подал угловой, после которого отличился лучший бомбардир чемпионата Рауно Саппинен.

В середине второго тайма пайдесцы, в рядах которых, как и в предыдущем матче с "Трансом", отсутствовали из-за травм несколько ведущих игроков, сократили разрыв в счете до минимума. Гости продолжали атаковать, заставив понервничать оборону "Флоры", но точный удар Мяртена Кууска охладил наступательный порыв "Пайде".

Чемпионат Эстонии (12-й тур)

11 июля (суббота)

Тулевик (Вильянди) - Транс (Нарва) 0:1

Флора (Таллинн) - Пайде 3:1

Курессааре - Таммека (Тарту) 2:4

12 июля (воскресенье)

16:00 Калью - Калев (Таллинн)

19:00 Левадия (Таллинн) - Легион (Таллинн)