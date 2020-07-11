ВИДЕО: Нарвитяне покинули последнее место, "Пайде" дал бой "Флоре"

Обрушившийся на Эстонию шторм и дождливая погода не смогли помешать проведению матчей чемпионата страны по футболу.
Вторую победу подряд в "Премиум-лиге" одержал нарвский "Транс". Финалист Кубка Эстонии одолел в гостях вильяндиский "Тулевик" - 1:0 (0:0).
Закарлюка в роли капитана
В предыдущем туре вильяндисцы нанесли сенсационное поражение "Флоре" (2:1), однако повторить свой подвиг в матче с нарвитянами они не смогли. Победу "Трансу" принес точный удар на 72-й минуте Александра Закарлюки, который вышел на этот матч с капитанской повязкой.
Победа в Вильянди позволила "Трансу" покинуть последнее место в турнирной таблице. Игрой нарвитян, как и в предыдущем поединке с "Пайде", руководил Максим Грузнов.
Соло Васильева
В центральном матче тура лидер чемпионата "Флора" одолела на своем поле "Пайде" - 3:1 (0:0). Героем поединка стал опытный Константин Васильев, сделавший результат в начале второго тайма за несколько минут.
Сначала капитан "Флоры" шикарным ударом вколотил мяч под перекладину, затем он удачно подал угловой, после которого отличился лучший бомбардир чемпионата Рауно Саппинен.
В середине второго тайма пайдесцы, в рядах которых, как и в предыдущем матче с "Трансом", отсутствовали из-за травм несколько ведущих игроков, сократили разрыв в счете до минимума. Гости продолжали атаковать, заставив понервничать оборону "Флоры", но точный удар Мяртена Кууска охладил наступательный порыв "Пайде".
Чемпионат Эстонии (12-й тур)
11 июля (суббота)
Тулевик (Вильянди) - Транс (Нарва) 0:1
Флора (Таллинн) - Пайде 3:1
Курессааре - Таммека (Тарту) 2:4
12 июля (воскресенье)
16:00 Калью - Калев (Таллинн)
19:00 Левадия (Таллинн) - Легион (Таллинн)
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