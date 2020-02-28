ВИДЕО: "Нарва Юнайтед" уже в полуфинале. Кто завоюет последний билет?

"Нарва Юнайтед" выиграла четвертьфинальную серию со счетом 2:0. В полуфинале нарвитяне, собравшие к концу сезона приличный по эстонским меркам состав, сыграют в серии до двух побед с силламяэской "Алекселой".

Последний полуфиналист чемпионата Эстонии определится в противостоянии "Космоса" с тартуским "Равенсом".

Для определения победителя в первом матче пришлось назначить серию пенальти, в которой удача была на стороне столичного клуба - 7:6. Второй матч четвертьфинальной серии пройдет 28 февраля в Виймси (начало в 20:30).

В полуфинале победитель пары "Космос" - "Равенс" сыграет с действующим чемпионом "СМС Раха".