ВИДЕО: "Нарва Юнайтед" уже в полуфинале. Кто завоюет последний билет?

Третьим участником полуфинала чемпионата Эстонии по футзалу стала "Нарва Юнайтед". Подопечные Михаила Романова легко обыграли в гостях "Кохила" и в повторном поединке - 9:3 (4:1). Играющий тренер нарвитян оформил в этом матче покер.
"Нарва Юнайтед" выиграла четвертьфинальную серию со счетом 2:0. В полуфинале нарвитяне, собравшие к концу сезона приличный по эстонским меркам состав, сыграют в серии до двух побед с силламяэской "Алекселой".
Последний полуфиналист чемпионата Эстонии определится в противостоянии "Космоса" с тартуским "Равенсом".
Для определения победителя в первом матче пришлось назначить серию пенальти, в которой удача была на стороне столичного клуба - 7:6. Второй матч четвертьфинальной серии пройдет 28 февраля в Виймси (начало в 20:30).
В полуфинале победитель пары "Космос" - "Равенс" сыграет с действующим чемпионом "СМС Раха".
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