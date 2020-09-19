ВИДЕО: Нарва подарила "Тулевику" праздник, "Курессааре" огорчил "Легион"

В начале второго тайма хозяева поля остались в меньшинстве - с поля был удален Александр Закарлюка. Гости сумели использовать численное преимущество на 74-й минуте. После ошибки обороны нарвитян победный мяч забил Никита Комиссаров. "Тулевик" прервал серию из пяти поражений подряд.

"Легион" на предпоследнем месте

Программу игрового дня завершал поединок на острове Сааремаа, где "Курессааре" принимал ближайшего конкурента таллиннский "Легион". К середине первого тайма островитяне вели 2:0, но удержать победный счет не смогли. Вскоре после перерыва "Легион" с интервалом в несколько минут забил два мяча и восстановил равновесие. Столичный клуб по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

21-й тур чемпионата Эстонии пройдет по усеченной программе. Поединок "Флора" - "Пайде" из-за участия чемпиона страны в Лиге Европы перенесен на конец октября.

Центральный матч тура "Левадия" - "Калью" состоится в воскресенье, 20 сентября. В составе ныммесцев не смогут выйти на поле футболисты, которые на прошлой неделе побывали в Венгрии на матче Лиги Европы со словенской "Мурой".

Чемпионат Эстонии (21-й тур)

19 сентября (суббота)

Транс (Нарва) - Тулевик (Вильянди) 0:1

Калев (Таллинн) - Таммека (Тарту) 1:2

Курессааре - Легион (Таллинн) 2:2

20 сентября (воскресенье)

15:00 Левадия - Калью