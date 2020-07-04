ВИДЕО: Нарва дала бой "Флоре", но проиграла финал Кубка Эстонии

Для нарвитян кубковый финал имел важнейшее значение. Победа открывала аутсайдеру первенства дорогу в Лигу Европы и гарантировала, как минимум, 250 000 евро от УЕФА. Чтобы лучше мотивировать игроков, менеджмент "Транса" пообещал футболистам премиальные по европейским стандартам.

Судьбу трофея решил угловой удар

Накануне поединка "Флора" считалась мегафаворитом, но как показал ход матча, "Транс" имел шансы еще на год сохранить почетный трофей у себя.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На мастерский выстрел Васильева "Транс" ответил точным ударом Тоункара.

После перерыва нарвитяне имели несколько хороших шансов выйти вперед. Собченко и Михайлов промахнулись с выгодных позиций, а коварный удар Закарлюки парировал флораский голкипер Паплавскис. В свою очередь, нарвский страж ворот Матросов пару раз тоже выручил команду.

Развязка поединка наступила на 73-й минуте. После подачи углового удара Пюрг выиграл воздушную дуэль у трех игроков "Транса" и отправил мяч в сетку.

"Пайде" впервые сыграет в Лиге Европы

"Флора" в восьмой раз выиграла Кубок Эстонии. По итогам кубкового финала окончательно определилось представительство эстонских клубов в европейских кубковых турнирах.

Во второй половине августа "Флора" начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов. В Лиге Европы сыграют "Левадия", Калью" и "Пайде".

Напомним, что в предстоящем еврокубковом сезоне из-за пандемии коронавируса победители квалификационных раундов будут определяться по итогам одного матча.

Невеселые перспективы "Транса"

Что касается "Транса", то непопадание в Лигу Европы лишает команду серьезных, по эстонским меркам, средств. Под большим вопросом европоход и в следующем году, поскольку в чемпионате страны который завершится в декабре, нарвитяне занимают пока последнее место, не одержав еще ни одной победы.

Одна из причин неудачного выступления нарвской команды видна невооруженным глазом - большие перемены в составе. Причем эта ситуация повторяется из года в год. Из того стартового состава, который в прошлом году выиграл Кубок Эстонии, поединок с "Флорой" начали лишь три игрока. О какой стабильности тут можно говорить?