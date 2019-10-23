23.10.2019, 00:13

ВИДЕО: Московский "Локомотив" обидно проиграл "Ювентусу"

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"Ювентус" - "Локомотив"
"Ювентус" - "Локомотив"Фото: Scanpix

До 77-й минуты знаменитый туринский клуб проигрывал 0:1 у себя дома "железнодорожникам", но гений Пауло Дибалы решил исход матча за 3 минуты. У москвичей отличился Алексей Миранчук.

"Локомотив" занимает третье место в группе D, имея в активе одну победу в трех матчах. Через две недели — ответный матч против "Ювентуса" в Москве.


"Ювентус" — "Локомотив" 2:1 (77', 79' — Паоло Дибала --- 30' Алексей Миранчук)

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Результаты других матчей:

Группа А:
"Брюгге" — "ПСЖ" 0:5
"Галатасарай" — "Реал Мадрид" 0:1

Группа B:
"Олимпиакос" — "Бавария Мюнхен" 2:3
"Тоттенхем" — "Црвена Звезда" 5:0

Группа C:
"Шахтер Донецк" — "Динамо Загреб" 2:2
"Манчестер Сити" — "Аталанта" 5:1

Группа D:
"Атлетико Мадрид" — "Байер Леверкузен" 1:0

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