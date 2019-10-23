ВИДЕО: Московский "Локомотив" обидно проиграл "Ювентусу"

"Локомотив" занимает третье место в группе D, имея в активе одну победу в трех матчах. Через две недели — ответный матч против "Ювентуса" в Москве.



"Ювентус" — "Локомотив" 2:1 (77', 79' — Паоло Дибала --- 30' Алексей Миранчук)

Результаты других матчей:

Группа А:

"Брюгге" — "ПСЖ" 0:5

"Галатасарай" — "Реал Мадрид" 0:1

Группа B:

"Олимпиакос" — "Бавария Мюнхен" 2:3

"Тоттенхем" — "Црвена Звезда" 5:0

Группа C:

"Шахтер Донецк" — "Динамо Загреб" 2:2

"Манчестер Сити" — "Аталанта" 5:1

Группа D:

"Атлетико Мадрид" — "Байер Леверкузен" 1:0