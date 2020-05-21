ВИДЕО: Молодой тартуский футболист грозился переломать ноги Васильеву
Концовка заключительного поединка второго тура чемпионата Эстонии по футболу между "Флорой" и тартуской "Таммекой" (0:0) была отмечена выяснением отношений на повышенных тонах.
Концовка заключительного поединка второго тура чемпионата Эстонии по футболу между "Флорой" и тартуской "Таммекой" (0:0) была отмечена выяснением отношений на повышенных тонах.
На 90-й минуте "Флора" предприняла очередную попытку вырвать победу, однако после удара Власия Синявского вратарь тартусцев Карл Пехтер поймал мяч в руки.
В этом эпизоде свело ногу у защитника "Таммеки" Кевина Алоэ, который рухнул на газон. Голкипер тартусцев выбросил мяч в аут. По неписаному правилу честной игры капитан "Флоры" Константин Васильев должен был вернуть мяч сопернику, но он отдал его своему игроку.
Поведение опытного ветерана спровоцировало словесную перепалку на поле. В ходе ее 19-летней тартусец Михкель Ярвисте грозился переломать колени 35-летнему Васильеву.
Видео скандального эпизода можно смотреть с отметки 1:53.50
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