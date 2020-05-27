27.05.2020, 18:00
ВИДЕО: Молодой эстонский талант получил тяжелую травму
Неудачно сложился стартовый поединок чемпионата Эстонии по футболу среди команд первой лиги для 19-летнего нападающего "Нымме Юнайтед" и юниорской сборной Эстонии Роби Саарма. Во втором тайме он столкнулся с игроком "Маарду" и неудачно упал за пределами футбольного поля.
В результате падения молодой футболист получил серьезную травму плеча и попал на операционный стол.
"Ключица сломана, установлена пластина. До конца лета Роби вряд ли появится на поле", - сказал порталу Soccernet главный тренер ныммеского клуба Мартин Класен.
Молодой форвард получил травму на 60-й минуте - счет к тому времени не был открыт. После вынужденной замены ныммесцы за 11 минут отправили в ворота "Маарду" (этот клуб выступал год назад в "Премиум-лиге") 5 безответных мячей.
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