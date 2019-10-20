ВИДЕО: Матч чемпионата России по футболу завершился массовой дракой и тремя удалениями(1)
Встреча между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" завершилась потасовкой с участием игроков и тренеров обеих команд.
Встреча между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" завершилась потасовкой с участием игроков и тренеров обеих команд.
В воскресенье в рамках 13-го тура РПЛ "Оренбург" переиграл соперника с минимальным счетом. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади гостей на бровке произошла потасовка.
В итоге красные карточки получили защитник самарцев Александр Анюков, главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович и возглавляющий "Оренбург" Владимир Федотов.
Позднее Анюков принес извинения тренерскому штабу "Оренбурга" и футболисту команды Андреа Чуканову и заявил, что получил удаление заслуженно.
Александр Анюков: ”Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил. Хотел бы извиниться”https://t.co/7rpNjTqYFn— Крылья Советов. Фан (@fcks_news) October 20, 2019
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы