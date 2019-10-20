ВИДЕО: Матч чемпионата России по футболу завершился массовой дракой и тремя удалениями

В воскресенье в рамках 13-го тура РПЛ "Оренбург" переиграл соперника с минимальным счетом. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади гостей на бровке произошла потасовка.

В итоге красные карточки получили защитник самарцев Александр Анюков, главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович и возглавляющий "Оренбург" Владимир Федотов.

Позднее Анюков принес извинения тренерскому штабу "Оренбурга" и футболисту команды Андреа Чуканову и заявил, что получил удаление заслуженно.







