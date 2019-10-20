20.10.2019, 16:18

ВИДЕО: Матч чемпионата России по футболу завершился массовой дракой и тремя удалениями

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ВИДЕО: Матч чемпионата России по футболу завершился массовой дракой и тремя удалениями
Фото: Scanpix

Встреча между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" завершилась потасовкой с участием игроков и тренеров обеих команд.

В воскресенье в рамках 13-го тура РПЛ "Оренбург" переиграл соперника с минимальным счетом. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади гостей на бровке произошла потасовка.

В итоге красные карточки получили защитник самарцев Александр Анюков, главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович и возглавляющий "Оренбург" Владимир Федотов.

Позднее Анюков принес извинения тренерскому штабу "Оренбурга" и футболисту команды Андреа Чуканову и заявил, что получил удаление заслуженно.

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