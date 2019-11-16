ВИДЕО: Мастер-класс на "Газпром-Арене": Россия крупно проиграла Бельгии

Перед матчем на берегах Невы победная серия российской команды насчитывала 7 игр. Однако Бельгия - команда совсем другого калибра, чем Кипр и Сан-Марино.

Братья Азары показали класс

Исход поединка на "Газпром-Арене" предопределило более высокое мастерство бронзовых призеров чемпионата мира. В первом тайме братья Эден Азар (дважды) и Торган Азар на запчасти разобрали оборону российской команды.

После перерыва Ромелу Лукаку еще раз огорчил россиян. На 79-й минуте Георгий Джикия забил мяч престижа.

Поединок с бельгийцами сборная России провела в следующем составе: Гилерме – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, С.Петров – Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев – Ионов, Ал.Миранчук, Жирков (З.Бакаев, 50) – Дзюба (Комличенко, 80).

Россия на втором месте

Лидер мирового рейтинга Бельгия заняла первое место в группе, Россия осталась на втором. Обе команды досрочно завоевали право выступления в финальном турнире чемпионата Европы.

Заключительный поединок отборочного турнира сборная России проведет 19 ноября в гостях с Сан-Марино.