ВИДЕО: Мастер-класс на "Газпром-Арене": Россия крупно проиграла Бельгии

В предпоследнем туре отборочного цикла чемпионата Европы по футболу сборная России проиграла в Санкт-Петербурге Бельгии - 1:4 (0:3).
Перед матчем на берегах Невы победная серия российской команды насчитывала 7 игр. Однако Бельгия - команда совсем другого калибра, чем Кипр и Сан-Марино.
Братья Азары показали класс
Исход поединка на "Газпром-Арене" предопределило более высокое мастерство бронзовых призеров чемпионата мира. В первом тайме братья Эден Азар (дважды) и Торган Азар на запчасти разобрали оборону российской команды.
После перерыва Ромелу Лукаку еще раз огорчил россиян. На 79-й минуте Георгий Джикия забил мяч престижа.
Поединок с бельгийцами сборная России провела в следующем составе: Гилерме – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, С.Петров – Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев – Ионов, Ал.Миранчук, Жирков (З.Бакаев, 50) – Дзюба (Комличенко, 80).
Россия на втором месте
Лидер мирового рейтинга Бельгия заняла первое место в группе, Россия осталась на втором. Обе команды досрочно завоевали право выступления в финальном турнире чемпионата Европы.
Заключительный поединок отборочного турнира сборная России проведет 19 ноября в гостях с Сан-Марино.
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