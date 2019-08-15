ВИДЕО: "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА в серии пенальти

Футболисты английского "Ливерпуля" завоевали в Стамбуле Суперкубок УЕФА. Победители Лиги чемпионов одолели в серии пенальти "Челси" - 5:4. В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья - 2:2 (1:1).
"Челси" открыл счет на 36-й минуте - отличился Оливье Жиру. Сразу же после перерыва Садио Мане восстановил равновесие - 1:1.
В дополнительное время сенегалец вывел "Ливерпуль" вперед, но на 101-й минуте Жоржиньо сравнял счет с пенальти.
Для определения победителя была назначена серия пенальти. Футболисты били без промаха. Последний удар у "Челси" выполнял молодой нападающий Тэмми Абрахам. Пробил он прямо по центру ворот, угодив в ногу голкипера Адриана. "Ливерпуль" в четвертый раз выиграл Суперкубок УЕФА.
Главным арбитром поединка была француженка Стефани Фраппар. Некоторые ее решения вызвали удивление у футболистов и тренеров противоборствующих команд. Правда, реагировали они на них спокойно.
Напомним, что год назад поединок за Суперкубок УЕФА проходил в Таллинне.
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