ВИДЕО: "Левадия" вырвалась в лидеры. Судья Ошомков установил рекорд

Уже к середине первого тайма "Левадия" дважды добилась успеха и спокойно довела матч до победы - 4:0 (2:0). В составе бело-зеленых отличились Марк Рооснупп, украинские легионеры Зураб Очигава и Юрий Коломиец, а окончательный результат установил ивуариец Манучо.

Битва аутсайдеров завершилась вничью

В другом матче дня дебютант "Премиум-лиги" таллиннский "Легион" принимал в Кадриорге обладателя Кубка Эстонии нарвский "Транс". Битва аутсайдеров завершилась вничью - 0:0.

Самым заметным на поле был главный судья матча Григорий Ошомков. Он показал игрокам в общей сложности 12 карточек - 10 предупреждений и 2 удаления. Так много наказаний никто из судей в этом сезоне еще не выносил. Если исходить из количества карточек, то на поле была битва костоломов. На самом деле грубых фолов было немного.

В начале второго тайма "Легион" получил численный перевес, но реализовать преимущество не смог. Концовку матча команды доигрывали в равных составах.

В составе "Легиона" впервые в "Премиум-лиге" вышел на поле лучший бомбардир прошлогоднего сезона в первой лиге Реял Алиев. Однако в отведенные ему четверть часа проявить себя он не смог.

"Левадия" вернула лидерство. Надолго?

Остальные поединки будут сыграны 7 июня. Главным событием тура станет противостояние "Калью" с действующим чемпионом "Флорой".

Перед воскресными матчами "Левадия" вернула себе первое место в турнирной таблице - 15 очков. Далее расположились "Флора" (13) и "Калью" (12).

В нижней части таблицы никаких изменений не произошло. Замыкают ее "Легион" (4) и "Транс" (2).

Чемпионат Эстонии (6-й тур)

6 июня (суббота)

Левадия - Калев (Таллинн) 4:0

Легион - Транс (Нарва) 0:0

7 июня (воскресенье)

13:00 Тулевик (Вильянди) - Курессааре

15:00 Калью - Флора

19:00 Таммека (Тарту) - Пайде