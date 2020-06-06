ВИДЕО: "Левадия" вырвалась в лидеры. Судья Ошомков установил рекорд

Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок в Лиллекюла, где серебряный призер прошлогоднего первенства "Левадия" принимала таллиннский "Калев".
Уже к середине первого тайма "Левадия" дважды добилась успеха и спокойно довела матч до победы - 4:0 (2:0). В составе бело-зеленых отличились Марк Рооснупп, украинские легионеры Зураб Очигава и Юрий Коломиец, а окончательный результат установил ивуариец Манучо.
Битва аутсайдеров завершилась вничью
В другом матче дня дебютант "Премиум-лиги" таллиннский "Легион" принимал в Кадриорге обладателя Кубка Эстонии нарвский "Транс". Битва аутсайдеров завершилась вничью - 0:0.
Самым заметным на поле был главный судья матча Григорий Ошомков. Он показал игрокам в общей сложности 12 карточек - 10 предупреждений и 2 удаления. Так много наказаний никто из судей в этом сезоне еще не выносил. Если исходить из количества карточек, то на поле была битва костоломов. На самом деле грубых фолов было немного.
В начале второго тайма "Легион" получил численный перевес, но реализовать преимущество не смог. Концовку матча команды доигрывали в равных составах.
В составе "Легиона" впервые в "Премиум-лиге" вышел на поле лучший бомбардир прошлогоднего сезона в первой лиге Реял Алиев. Однако в отведенные ему четверть часа проявить себя он не смог.
"Левадия" вернула лидерство. Надолго?
Остальные поединки будут сыграны 7 июня. Главным событием тура станет противостояние "Калью" с действующим чемпионом "Флорой".
Перед воскресными матчами "Левадия" вернула себе первое место в турнирной таблице - 15 очков. Далее расположились "Флора" (13) и "Калью" (12).
В нижней части таблицы никаких изменений не произошло. Замыкают ее "Легион" (4) и "Транс" (2).
Чемпионат Эстонии (6-й тур)
6 июня (суббота)
Левадия - Калев (Таллинн) 4:0
Легион - Транс (Нарва) 0:0
7 июня (воскресенье)
13:00 Тулевик (Вильянди) - Курессааре
15:00 Калью - Флора
19:00 Таммека (Тарту) - Пайде
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