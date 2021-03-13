ВИДЕО: "Левадия" успешно стартовала в чемпионате Эстонии

В межсезонье "Левадия" основательно перетряхнула свой состав, подписав 12 новых игроков, большинство из которых легионеры. Выглядит это довольно удивительно.

Ващук забил первый мяч в новом чемпионате

В коронавирусную эпоху подавлющее большинство клубов работают в эконом-режиме, тогда как "Левадия" где-то нашла золотую жилу, которая позволила раскошелиться на широкомасштабную селекцию.

В стартовом составе "Левадии" на поле вышли 7 новобранцев. В поединке с новичком "Премиум-лиги" хозяева поля диктовали условия весь матч. Автором первого забитого мяча в новом чемпионате стал Богдан Ващук - он отличился на 18-й минуте.

Победа с крупным счетом боссам "Левадии" наверняка приятна, но интересно посмотреть, как будет выглядеть новый проект на фоне "Флоры". Поединок первого круга запланирован между принципиальными соперниками на 25 апреля.

Первый тур чемпионата Эстонии должен был состояться еще на прошлой неделе, но из-за коронавирусных проблем все 5 матчей пришлось отменить и перенести на более поздний срок.

Чемпионат Эстонии

13 марта (суббота)

Левадия - Вапрус (Пярну) 5:0

Курессааре - Тулевик (Вильянди) 2:3

14 марта (воскресенье)

13:00 Пайде - Транс (Нарва)

15:00 Таммека (Тарту) - Флора