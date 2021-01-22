ВИДЕО: "Левадия" успешно начала предсезонку, Кинк заработал удаление

Ныммесцы удачно начали матч, открыв счет уже в первой пятиминутке. Однако в дальнейшем успеха добивалась только "Левадия". В составе бело-зеленых, которые после перерыва полностью обновили состав, два мяча во втором тайме забили находящиеся на просмотре македонец и австралиец.

Ворота "Левадии" защищал Артур Котенко и новобранец команды Карл Валлнер, на последнем рубеже обороны "Калью" был Сергей Лепметс.

В начале второго тайма со скамейки запасных был удален ассистент главного тренера "Левадии" Тармо Кинк.

В другом матче первого тура вильяндиский "Тулевик" победил новобранца "Премиум-лиги" пярнуский "Вапрус" - 2:0 (0:0).