ВИДЕО: "Левадия" споткнулась на Сааремаа, Васильев оформил дубль в Тарту

"Курессааре" открыл счет в концовке первого тайма. Не лучшим образом сыграл в этом эпизоде украинский легионер бело-зеленых Зураб Очигава, проигравший забег Маттиасу Мяннилаану.

"Левадия" отстает от "Флоры" на 17 очков

В середине второго тайма с интервалом в 10 минут "Левадия" дважды добилась успеха и вышла вперед. Казалось, гости сумеют спокойно довести матч до победы. Однако удержать победный счет бело-зеленые, в составе которых дебютировал бывший вратарь "Флоры" Рихард Аланд, не смогли.

Одна из редких вылазок молодой команды хозяев поля завершилась взятием ворот. Подопечные Романа Кожуховского основательно подпортили настроение болельщикам "Левадии", приехавшим поддержать команду на Сааремаа.

Руководству столичного клуба есть над чем задуматься. В середине июля они доверили бразды правления Владимиру Васильеву, у которого практически не было опыта самостоятельной работы. После своего назначения молодой специалист выразил уверенность в успешной погоне за "Флорой" - разрыв между клубами тогда составлял 10 очков.

Однако на практике все получается иначе. За прошедший месяц отставание от "Флоры" выросло уже до 17 очков. В этой связи возникает опасение за предстоящее выступление "Левадии" в первом раунде Лиги Европы, где ей предстоит сыграть с победителем гибралтарско-фарерского противостояния.

"Флора" выиграла генеральную репетицию

В другом матче дня чемпион страны "Флора" одержала волевую победу в гостях над тартуской "Таммекой" - 3:1 (1:1). Два мяча в этой встрече забил Константин Васильев.

Для уверенно лидирующей "Флоры" поединок в Тарту стал генеральной репетицией перед битвой в Лиге чемпионов с литовской "Судувой" - балтийская дуэль состоится в Таллинне 19 августа.

В последнем туре национального первенства "Судува" обыграла на своем поле вильнюсский "Жальгирис", который в Лиге Европы сыграет с "Пайде" - 2:0 (0:0). Интересно, что в стартовом составе "Судувы" на поле вышли только 3 игрока с литовским паспортом, а в предыдущем туре таковых было лишь двое.

Чемпионат Эстонии (17-й тур)

14 августа (пятница)

Куресссаре - Левадия (Таллинн) 2:2

Таммека (Тарту) - Флора (Таллинн) 1:3