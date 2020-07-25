ВИДЕО: "Левадия" снова пропустила 4 мяча, Нарва победила "Легион"

Поединок в Пайде стал первым матчем в должности главного тренера для Владимира Васильева. Момент для дебюта выдался вроде бы подходящий. Удачно начавшие сезон пайдесцы забуксовали: потеряв из-за травм группу ведущих игроков, подопечные Вячеслава Заховайко проиграли три матча подряд.

Неудачный дебют Васильева

В одном из интервью после вступления в должность 32-летний Васильев очень оптимистично заявил, что "Левадии" вполне по силам ликвидировать отставание в 10 очков от "Флоры". На чем основывалась такая уверенность молодого специалиста - сказать трудно. Однако после матча в Пайде, где оборона "Левадии" напоминала решето, разрыв составляет уже 13 очков.

До поры до времени гостей выручал вратарь Артур Котенко, однако под занавес матча ошибся и он. "Левадия" могла сократить разрыв в счете до минимума, но капитан команды Дмитрий Круглов не смог в добавленное арбитром время реализовать пенальти - дуэль выиграл голкипер "Пайде" Майт Тоом, отразивший удар.

Пропускать 4 мяча за игру для "Левадии", похоже, становится нормой. За месяц с небольшим это уже третий случай (ранее была ничья с нарвским "Трансом" 4:4 и поражение от "Флоры" 0:4).

Перед матчем с "Пайде" ряды "Левадии" покинул молодой украинский легионер Александр Сафронов. Насколько серьезна потеря победителя молодежного чемпионата мира - судить сложно. С одной стороны, Сафронов забил два гола - для защитника хороший результат, в то же время его косяк в концовке поединка с "Трансом" лишил команду победы.

Что происходит в "Левадии"?

После игры в Пайде "Левадии" и Васильеву надо забыть о чемпионских амбициях и погоне за "Флорой". Нужно спасать сезон и зацепиться за второе место, которое гарантирует пропуск в Лигу Европы и финансирование от УЕФА. Однако с таким уровнем игры, который был показан в Пайде, команда рискует вообще остаться без медалей.

Как известно, основным кандидатом на должность главного тренера "Левадии" изначально считался российский специалист Сергей Францев. Переговоры с ним вел лично Виктор Левада - так в "Левадии" заведено. Стороны вроде бы договорились - для российского специалиста оформили разрешение на работу, однако от его услуг в последний момент неожиданно отказались. Эта новость сильно удивила футбольный люд.