ВИДЕО: "Левадия" снова проиграла "Флоре". Вся надежда на Францева

Месяц назад соперники уже встречались между собой в поединке первого круга. Подопечные Юргена Хенна тактически грамотно провели тот матч и одержали крупную победу - 4:0 (2:0).

"Левадия" ждет Францева

"Левадия", в которой недавно сменился главный тренер, надеялась взять реванш за крупное поражение, но три провала в центральной зоне обороны привели к очередному поражению.

Подопечные Владимира Васильева больше владели мячом, но извлечь выгоду из этого положения не смогли. Реанимировать игру "Левадии", судя по всему, придется теперь Сергею Францеву.

Открывается трансферное окно

В заключительном матче тура нарвский "Транс" сыграл в гостях вничью с тартуской "Таммекой" - 2:2 (2:1). Игрой нарвитян в этом поединке снова руководил Олег Курочкин.

Программу 13-го тура накануне открыли два поединка в Таллинне и Пайде. "Легион" не смог удержать победный счет с "Курессааре", пропустив мяч на 95-й минуте - 1:1 (0:0). "Калью" победил в гостях амбициозный "Пайде" - 3:1 (1:1).

"Флора" по-прежнему уверенно лидирует в чемпионате Эстонии - 34 очка. Ближайший преследователь "Калью" отстает на 6 баллов, а "Левадия" - на 10.

22 июля в "Премиум-лиге" открывается летнее трансферное окно. Возможно, в следующем туре, который пройдет 24-27 июля, в составах команд можно будет увидеть новичков.