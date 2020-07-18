18.07.2020, 18:10

ВИДЕО: "Левадия" снова проиграла "Флоре". Вся надежда на Францева

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FC Flora vs FCI Levadia 18.07.2020
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FC Flora vs FCI Levadia 18.07.2020 Foto: Andres Putting

В центральном поединке второго круга чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" проиграла "Флоре" - 1:3 (1:1). Героем матча стал вышедший на замену Марк Лепик - на последних минутах встречи он забил два гола.

Месяц назад соперники уже встречались между собой в поединке первого круга. Подопечные Юргена Хенна тактически грамотно провели тот матч и одержали крупную победу - 4:0 (2:0).

"Левадия" ждет Францева
"Левадия", в которой недавно сменился главный тренер, надеялась взять реванш за крупное поражение, но три провала в центральной зоне обороны привели к очередному поражению.

Подопечные Владимира Васильева больше владели мячом, но извлечь выгоду из этого положения не смогли. Реанимировать игру "Левадии", судя по всему, придется теперь Сергею Францеву.

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Открывается трансферное окно
В заключительном матче тура нарвский "Транс" сыграл в гостях вничью с тартуской "Таммекой" - 2:2 (2:1). Игрой нарвитян в этом поединке снова руководил Олег Курочкин.

Программу 13-го тура накануне открыли два поединка в Таллинне и Пайде. "Легион" не смог удержать победный счет с "Курессааре", пропустив мяч на 95-й минуте - 1:1 (0:0). "Калью" победил в гостях амбициозный "Пайде" - 3:1 (1:1).

"Флора" по-прежнему уверенно лидирует в чемпионате Эстонии - 34 очка. Ближайший преследователь "Калью" отстает на 6 баллов, а "Левадия" - на 10.

22 июля в "Премиум-лиге" открывается летнее трансферное окно. Возможно, в следующем туре, который пройдет 24-27 июля, в составах команд можно будет увидеть новичков.

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