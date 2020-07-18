ВИДЕО: "Левадия" снова проиграла "Флоре". Вся надежда на Францева

В центральном поединке второго круга чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" проиграла "Флоре" - 1:3 (1:1). Героем матча стал вышедший на замену Марк Лепик - на последних минутах встречи он забил два гола.
Месяц назад соперники уже встречались между собой в поединке первого круга. Подопечные Юргена Хенна тактически грамотно провели тот матч и одержали крупную победу - 4:0 (2:0).
"Левадия" ждет Францева
"Левадия", в которой недавно сменился главный тренер, надеялась взять реванш за крупное поражение, но три провала в центральной зоне обороны привели к очередному поражению.
Подопечные Владимира Васильева больше владели мячом, но извлечь выгоду из этого положения не смогли. Реанимировать игру "Левадии", судя по всему, придется теперь Сергею Францеву.
Открывается трансферное окно
В заключительном матче тура нарвский "Транс" сыграл в гостях вничью с тартуской "Таммекой" - 2:2 (2:1). Игрой нарвитян в этом поединке снова руководил Олег Курочкин.
Программу 13-го тура накануне открыли два поединка в Таллинне и Пайде. "Легион" не смог удержать победный счет с "Курессааре", пропустив мяч на 95-й минуте - 1:1 (0:0). "Калью" победил в гостях амбициозный "Пайде" - 3:1 (1:1).
"Флора" по-прежнему уверенно лидирует в чемпионате Эстонии - 34 очка. Ближайший преследователь "Калью" отстает на 6 баллов, а "Левадия" - на 10.
22 июля в "Премиум-лиге" открывается летнее трансферное окно. Возможно, в следующем туре, который пройдет 24-27 июля, в составах команд можно будет увидеть новичков.
Гаспарян: «Самое страшное в истории с Ефремовым – другое»
В селе Ильинском обнаружена свалка с сельхозотходами
Детей нашли рядом с умершими родителями в Москве
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР