ВИДЕО: "Левадия" снова проиграла "Флоре" - "Пайде" получит серебро
В отложенном матче чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" проиграла "Флоре" - 0:2 (0:0). Этот результат окончательно определил всех призеров "Премиум-лиги".
В отложенном матче чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" проиграла "Флоре" - 0:2 (0:0). Этот результат окончательно определил всех призеров "Премиум-лиги".
Оба мяча в ворота "Левадии" влетели после перерыва. Сначала в своей излюбленной манере отличился Власий Синявский. Его коронный номер - смещение с левого фланга в центр - казалось бы, соперники должны были уже давно изучить, но оборона "Левадии" и вратарь Артур Котенко сыграли в этом эпизоде не лучшим образом.
"Левадия" не может подобрать ключи к воротам "Флоры"
Окончательный результат на 76-й минуте установил лучший снайпер чемпионата Эстонии Рауно Саппинен - теперь на его счету 26 забитых мячей.
В нынешнем сезоне "Левадия" проиграла "Флоре" все три проведенных матча с общим счетом 1:9. Поправить неудачную для себя статистику "Левадия" сможет в заключительный день чемпионата страны 6 декабря, когда соперники вновь сойдутся лицом к лицу на поле.
За тур до финиша ""Премиум-лиги" окончательно определилась тройка медалистов. Чемпионский титул досрочно завоевала "Флора", серебро впервые завоевали футболисты "Пайде", бронзой вынуждена довольствоваться "Левадия", которая предыдущие 5 лет неизменно становилась серебряным призером.
Сумеет ли "Маарду" пробиться в "Премиум-лигу"?
В переходных матчах занявший 9-е место в чемпионате Эстонии "Курессааре" дважды сыграет с "Маарду", который финишировал в первой лиге на втором месте вслед за пярнуским "Вапрусом".
Напомним, что маардусцы в прошлом году выступали в "Премиум-лиге", но задержаться в ней они не смогли. В нынешнем сезоне игрой "Маарду" руководил литовский специалист Альгимантас Бряунис, хорошо знающий реалии эстонского футбола.
Первый переходной матч за право выступления в "Премиум-лиге" состоится 3 декабря в Маарду (начало в 18:00). Ответный поединок будет сыгран 6 декабря.
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