ВИДЕО: "Левадия" преподнесла неприятный сюрприз президенту клуба

По ходу встречи подопечные Мартина Рейма дважды уступали тартусцам в счете. "Левадию" спас от поражения на последних секундах матча украинец Александр Сафронов.

Впереди эстонское классико

Команды заканчивали поединок в усеченных составах. В концовке первого тайма был удален с поля за два предупреждения украинский легионер "Левадии" Зураб Очигава, под занавес матча аналогичное наказание заработал тартусец Стен Рейнкорт.

Накануне лидер первенства "Флора" победила на своем поле вильяндиский "Тулевик" - 3:0 (1:0). Флорасцы продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Эстонии, набрав 19 очков. На втором месте "Левадия" (16).

В следующем туре, который пройдет 17 июня, лидеры сыграют между собой. В этот же день УЕФА намерен прояснить ситуацию относительно проведения нового еврокубкового сезона.

"Легион" не смог победить "Курессааре"

В другом поединке игрового дня "Курессааре" принимал таллиннский "Легион". Поединок на острове Сааремаа завершился вничью - 0:0. В конце первого тайма капитан гостей Денис Внуков не реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Эстонии амбициозный столичный клуб по-прежнему занимает предпоследнее место, опережая только нарвский "Транс".

Чемпионат Эстонии (7-й тур)

12 июня (пятница)

Флора - Тулевик (Вильянди) 3:0

13 июня (суббота)

Левадия - Таммека (Тарту) 2:2

Курессааре - Легион 0:0

14 июня (воскресенье)

13:00 Калев (Таллинн) - Калью

15:00 Пайде - Транс (Нарва)