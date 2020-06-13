ВИДЕО: "Левадия" преподнесла неприятный сюрприз президенту клуба

Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" потеряла важные очки на своем поле, сыграв вничью с тартуской "Таммекой" - 2:2 (1:1). Накануне у босса бело-зеленых Виктора Левады был день рождения, но преподнести ему подарок в виде победы футболисты не смогли.
По ходу встречи подопечные Мартина Рейма дважды уступали тартусцам в счете. "Левадию" спас от поражения на последних секундах матча украинец Александр Сафронов.
Впереди эстонское классико Команды заканчивали поединок в усеченных составах. В концовке первого тайма был удален с поля за два предупреждения украинский легионер "Левадии" Зураб Очигава, под занавес матча аналогичное наказание заработал тартусец Стен Рейнкорт.
Накануне лидер первенства "Флора" победила на своем поле вильяндиский "Тулевик" - 3:0 (1:0). Флорасцы продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Эстонии, набрав 19 очков. На втором месте "Левадия" (16).
В следующем туре, который пройдет 17 июня, лидеры сыграют между собой. В этот же день УЕФА намерен прояснить ситуацию относительно проведения нового еврокубкового сезона.
"Легион" не смог победить "Курессааре" В другом поединке игрового дня "Курессааре" принимал таллиннский "Легион". Поединок на острове Сааремаа завершился вничью - 0:0. В конце первого тайма капитан гостей Денис Внуков не реализовал пенальти.
В турнирной таблице чемпионата Эстонии амбициозный столичный клуб по-прежнему занимает предпоследнее место, опережая только нарвский "Транс".
Чемпионат Эстонии (7-й тур) 12 июня (пятница) Флора - Тулевик (Вильянди) 3:0
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