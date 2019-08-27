27.08.2019, 21:35

ВИДЕО: "Левадия" потеряла очки в Тарту. О чемпионстве можно забыть?

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: "Левадия" потеряла очки в Тарту. О чемпионстве можно забыть?
Foto: Tiit Blaat

В стартовом матче 26-го тура чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" сыграла в гостях вничью с тартуской "Таммекой" - 1:1 (0:0).

Счет в матче на 48-й минуте открыл камерунец Гандо, удачно сыгравший на добивании. Хозяева поля восстановили равновесие на 80-й минуте - гол пяткой забил Тристан Коскор.

В оставшееся время гости устроили штурм ворот "Таммеки". Шансы поразить цель имели Евгений Осипов, Богдан Ващук, Эрик Морено, но забить мяч "Левадия" не смогла. Беспроигрышная серия "Таммеки" достигла в "Премиум-лиге" 5 матчей.

Потеря очков в Тарту значительно ухудшила шансы "Левадии" на чемпионский титул. "Флора" лидирует в чемпионате - 61 очко, у "Левадии" - 60 очков и на два сыгранных матча больше. Наставник бело-зеленых Александр Рогич, кажется, может подыскивать новое место работы.

Центральный матч тура состоится 28 августа, когда "Флора" будет принимать на "А Ле Кок Арене" действующего чемпиона "Калью".

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