ВИДЕО: "Левадия" потеряла очки в Тарту. О чемпионстве можно забыть?

Счет в матче на 48-й минуте открыл камерунец Гандо, удачно сыгравший на добивании. Хозяева поля восстановили равновесие на 80-й минуте - гол пяткой забил Тристан Коскор.

В оставшееся время гости устроили штурм ворот "Таммеки". Шансы поразить цель имели Евгений Осипов, Богдан Ващук, Эрик Морено, но забить мяч "Левадия" не смогла. Беспроигрышная серия "Таммеки" достигла в "Премиум-лиге" 5 матчей.

Потеря очков в Тарту значительно ухудшила шансы "Левадии" на чемпионский титул. "Флора" лидирует в чемпионате - 61 очко, у "Левадии" - 60 очков и на два сыгранных матча больше. Наставник бело-зеленых Александр Рогич, кажется, может подыскивать новое место работы.

Центральный матч тура состоится 28 августа, когда "Флора" будет принимать на "А Ле Кок Арене" действующего чемпиона "Калью".