ВИДЕО: "Левадия" одержала очередную победу, но чемпионом она не станет

Очередные три очка приблизили "Левадию" к лидирующей "Флоре", но чемпионский титул снова ускользает от команды Виктора Левады. Разница между конкурентами составляет теперь 5 очков, но "Флоре", у которой игра в запасе, надо очень постараться, чтобы растерять в оставшихся матчах такое преимущество.

Запоздалая отставка Рогича?

В середине сентября "Левадия" рассталась с сербским специалистом Александром Рогичем, однако эта отставка, кажется, запоздала. До конца сезона командой руководит тренер дубля Владимир Васильев. На место нового главного тренера футбольный люд сватает бывшего наставника сборной Эстонии Мартина Рейма.

Последний раз "Левадия" выигрывала чемпионат Эстонии в 2014 году под руководством Марко Кристала.

"Маарду" грозит вылет в первую лигу

В другом матче дня "Калью" разгромил "Маарду - 4:0 (1:0). Остальные поединки тура состоятся в воскресенье, 29 сентября.

После субботних матчей положение команд в вехней части турнирной таблицы выглядит следующим образом. Лидирует "Флора" - 75 очков. Далее расположились "Левадия" (70), "Пайде" (65), "Калью" (64). При этом "Левадия" сыграла на один матч больше конкурентов.

Турнирную таблицу замыкает "Маарду" - 16 очков. Ближайшие конкуренты таллиннский "Калев" и "Курессааре" набрали по 20 очков.