ВИДЕО: "Левадия" крупно проиграла "Флоре" и подписала чемпиона мира
Серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" арендовала у "Днепра-1" победителя молодежного чемпионата мира ((U-20) Александра Сафронова. Украинский легионер должен укрепить центр обороны бело-зеленых.
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