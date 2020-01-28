ВИДЕО: "Левадия" крупно проиграла "Флоре" и подписала чемпиона мира

В межсезонье состав "Левадии" претерпел серьезные изменения. Покинули команду Никита Андреев, Игорь Дударев, Марек Кальюмяэ, Павел Марин, Жоао Морели, Эрик Морено, Кирилл Нестеров и Евгений Осипов.

Помимо Сафронова, к "Левадии" присоединились Зураб Очигава, Манучо, Брент Леписту, Роберт Кирсс и Тревор Элхи.

В минувшие выходные "Левадия" (ее тренирует теперь Мартин Рейм) в рамках традиционного зимнего турнира крупно проиграла "Флоре" - 0:3.