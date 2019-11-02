ВИДЕО: "Левадия" и "Калью" не выявили победителя на "А Ле Кок Арене"

В середине первого тайма счет открыл Марк Рооснупп. Ныммесцы отыгрались после розыгрыша стандартного положения - перед перерывом отличился украинец Владислав Хомутов.

Серебро разыграют в последнем туре

Таким образом, интрига в борьбе за серебро чемпионата Эстонии сохранилась. Перед заключительным туром "Левадия" по-прежнему опережает "Калью" на одно очко. В последнем туре бело-зеленые сыграют в гостях с "Пайде", а "Калью" будет принимать дома тартускую "Таммеку".

В другом матче дня нарвский "Транс" обыграл дома таллиннский "Калев" - 2:0 (0:0). Нарвитяне одержали третью победу подряд.

"Маарду" на грани вылета

Остальные поединки предпоследнего тура чемпионата Эстонии будут сыграны в воскресенье, 3 ноября. Интерес вызывает матч в Вильянди, где "Тулевик" будет принимать аутсайдера первенства "Маарду". Если гости проиграют, то вылетят в первую лигу.

На следующий год неудачника "Премиум-лиги" заменит таллиннский Легион", досрочно выигравший турнир команд первой лиги. В переходных матчах с предпоследней командой элитного дивизиона сыграет пярнуский "Вапрус".