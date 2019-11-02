02.11.2019, 17:55

ВИДЕО: "Левадия" и "Калью" не выявили победителя на "А Ле Кок Арене"


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Nõmme Kalju vs Tallinna Levadia
Nõmme Kalju vs Tallinna LevadiaFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

В предпоследнем туре чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" сыграла вничью на "А Ле Кок Арене" с прошлогодним чемпионом "Калью" - 1:1 (1:1).

В середине первого тайма счет открыл Марк Рооснупп. Ныммесцы отыгрались после розыгрыша стандартного положения - перед перерывом отличился украинец Владислав Хомутов.

Серебро разыграют в последнем туре
Таким образом, интрига в борьбе за серебро чемпионата Эстонии сохранилась. Перед заключительным туром "Левадия" по-прежнему опережает "Калью" на одно очко. В последнем туре бело-зеленые сыграют в гостях с "Пайде", а "Калью" будет принимать дома тартускую "Таммеку".

В другом матче дня нарвский "Транс" обыграл дома таллиннский "Калев" - 2:0 (0:0). Нарвитяне одержали третью победу подряд.

"Маарду" на грани вылета
Остальные поединки предпоследнего тура чемпионата Эстонии будут сыграны в воскресенье, 3 ноября. Интерес вызывает матч в Вильянди, где "Тулевик" будет принимать аутсайдера первенства "Маарду". Если гости проиграют, то вылетят в первую лигу.

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