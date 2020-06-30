30.06.2020, 21:20

ВИДЕО: "Легион" забуксовал, "Флора" выиграла кубковую репетицию


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FC Flora vs Viljandi Tulevik 12.06.2020
Foto: Jaanus Lensment

Программу второго круга чемпионата Эстонии по футболу открыли два поединка в Таллинне. Дебютант элитного дивизиона "Легион" не смог обыграть молодняк таллиннского "Калева" - 0:0.

Адаптация к реалиям "Премиум-лиги" у новичка, похоже, сильно затянулась. Безвыигрышная серия "Легиона" насчитывает уже 7 матчей.

Лидер первенства "Флора" победила на "А Ле Кок Арене" нарвский "Транс" - 3:1 (1:0). Один из мячей в этой встрече забил лучший снайпер чемпионата Рауно Саппинен. Интересно, что в предстоящую субботу "Флора" и "Транс" еще раз сыграют на "А Ле Кок Арене" в финале Кубка Эстонии.

Остальные матчи 10-го тура чемпионата Эстонии состоятся 1 июля - с этой даты болельщикам разрешен вход на футбольные матчи.

Чемпионат Эстонии (10-й тур)
30 июня (вторник)
Легион (Таллинн) - Калев (Таллинн) 0:0
Флора - Транс (Нарва) 3:1

1 июля (среда)
19:00 Курессааре - Тулевик (Вильянди)
19:00 Пайде - Таммека (Тарту)
19:30 Левадия - Калью

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