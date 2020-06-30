ВИДЕО: "Легион" забуксовал, "Флора" выиграла кубковую репетицию

Адаптация к реалиям "Премиум-лиги" у новичка, похоже, сильно затянулась. Безвыигрышная серия "Легиона" насчитывает уже 7 матчей.

Лидер первенства "Флора" победила на "А Ле Кок Арене" нарвский "Транс" - 3:1 (1:0). Один из мячей в этой встрече забил лучший снайпер чемпионата Рауно Саппинен. Интересно, что в предстоящую субботу "Флора" и "Транс" еще раз сыграют на "А Ле Кок Арене" в финале Кубка Эстонии.

Остальные матчи 10-го тура чемпионата Эстонии состоятся 1 июля - с этой даты болельщикам разрешен вход на футбольные матчи.

Чемпионат Эстонии (10-й тур)

30 июня (вторник)

Легион (Таллинн) - Калев (Таллинн) 0:0

Флора - Транс (Нарва) 3:1

1 июля (среда)

19:00 Курессааре - Тулевик (Вильянди)

19:00 Пайде - Таммека (Тарту)

19:30 Левадия - Калью