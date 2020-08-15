ВИДЕО: "Легион" потерпел самое крупное поражение в своей истории

К матчу с ныммесцами "Легион" подходил в хорошем настроении. В предыдущем туре дебютант уверенно переиграл в гостях вильяндиский "Тулевик", в середине недели "Легион" выиграл поединок Кубка Эстонии. Вдобавок полузащитник столичного клуба Николай Машичев был признан автором самого красивого гола в июле.

Удачный дебют и большинство

Однако дебют поединка с "Калью" сложился для "Легиона" крайне неудачно. На исходе первой четверти часа ныммесцы открыли счет, а через несколько минут после розыгрыша штрафного удара их преимущество возросло до двух мячей.

Когда на 27-й минуте за две желтые карточки с поля был удален новобранец "Легиона" Александр Дмитриев, судьба матча уже не вызывала сомнений. До перерыва ныммесцы еще трижды добились успеха.

В составе "Калью" дважды отличился Александр Волков, получивший в начале матча небольшую травму.

Может ли Белов уволить Белова?

Разница между задачами, которые декларировались руководством "Легиона" весной, и реальными результатами - колоссальная. В других клубах главного тренера, наверное, давно бы уже отправили в отставку. Но в "Легионе" своеобразная для "Премиум-лиги" структура: там президент клуба и главный тренер - одно и тоже лицо.

Если Белов и согласится отправить себя в отставку, то сразу же возникает вопрос о следующем главном тренере. Хороший специалист стоит денег - это аксиома. Перед глазами свежий пример "Левадии". В июле боссы бело-зеленых сделали ставку на бюджетный вариант, доверив команду молодому тренеру, но теперь "Левадия" рискует остаться без медалей чемпионата Эстонии и быстро вылететь из Лиги Европы.

Чемпионат Эстонии (17-й тур)

14 августа (пятница)

Куресссаре - Левадия (Таллинн) 2:2

Таммека (Тарту) - Флора (Таллинн) 1:3

15 августа (суббота)

Легион (Таллинн) - Калью (Нымме) 0:6

Тулевик (Вильянди) - Пайде 1:3

16 августа (воскресенье)

19:00 Транс (Нарва) - Калев (Таллинн)