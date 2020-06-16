ВИДЕО: "Легион" потерпел очередное поражение в чемпионате Эстонии

В стартовом составе "Легиона" нашлось место сразу двум 17-летним игрокам, но молодой задор не помог хозяевам поля.

"Легион" ближе к первой лиге, чем к еврокубкам

Перед началом сезона столичный клуб декларировал высокие задачи, но старт у дебютанта "Премиум-лиги" получился неудачный. Потерпев пять поражений, "Легион" застолбил за собой предпоследнее место в турнирной таблице.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат чемпионата Эстонии претерпел в нынешнем сезоне изменения. На первом этапе команды проведут турнир в три круга (27 матчей). Затем произойдет разделение участников. Борьбу за медали продолжат 6 команд, за сохранение прописки в "Премиум-лиге" будут бороться 4 клуба. "Легиону" впору думать сейчас не о еврокубках, а о выживании в сильнейшем дивизионе эстонского футбола.

Центральный поединок тура состоится 17 июня, когда лидер "Премиум-лиги" и действующий чемпион "Флора" будет принимать ближайшего преследователя "Левадию".

Чемпионат Эстонии (8-й тур)

16 июня (вторник)

Легион - Тулевик (Вильянди) 0:2

17 июня (среда)

19:00 Транс (Нарва) - Таммека (Тарту)

19:00 Калев (Таллинн) - Курессааре

19:00 Калью - Пайде

19:30 Флора - Левадия