ВИДЕО: "Легион" потерпел очередное поражение в чемпионате Эстонии

Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок таллиннского "Легиона" с вильяндиским "Тулевиком". Сильнее на кадриоргской арене оказались гости - 2:0 (1:0).
В стартовом составе "Легиона" нашлось место сразу двум 17-летним игрокам, но молодой задор не помог хозяевам поля.
"Легион" ближе к первой лиге, чем к еврокубкам
Перед началом сезона столичный клуб декларировал высокие задачи, но старт у дебютанта "Премиум-лиги" получился неудачный. Потерпев пять поражений, "Легион" застолбил за собой предпоследнее место в турнирной таблице.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат чемпионата Эстонии претерпел в нынешнем сезоне изменения. На первом этапе команды проведут турнир в три круга (27 матчей). Затем произойдет разделение участников. Борьбу за медали продолжат 6 команд, за сохранение прописки в "Премиум-лиге" будут бороться 4 клуба. "Легиону" впору думать сейчас не о еврокубках, а о выживании в сильнейшем дивизионе эстонского футбола.
Центральный поединок тура состоится 17 июня, когда лидер "Премиум-лиги" и действующий чемпион "Флора" будет принимать ближайшего преследователя "Левадию".
Чемпионат Эстонии (8-й тур)
16 июня (вторник)
Легион - Тулевик (Вильянди) 0:2
17 июня (среда)
19:00 Транс (Нарва) - Таммека (Тарту)
19:00 Калев (Таллинн) - Курессааре
19:00 Калью - Пайде
19:30 Флора - Левадия
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