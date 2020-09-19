19.09.2020, 18:30

ВИДЕО: Крупная перестрелка в Краснодаре и очередная осечка "Зенита"

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ВИДЕО: Крупная перестрелка в Краснодаре и очередная осечка "Зенита"
Artem DzjubaTASS

В чемпионате России по футболу крупный счет зафиксирован в поединке "Краснодар" - "Химки" 7:2 (3:2).

Середняк российского первенства "Урал" сыграл вничью на своем поле с чемпионом России "Зенитом" - 1:1 (0:1). В последних четырех турах питерцы одержали лишь одну победу. Несмотря на потерю очков, "Зенит" пока сохраняет лидерство в турнирной таблице.

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