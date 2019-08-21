ВИДЕО: "Краснодар" потерпел крупное поражение в Лиге чемпионов

Перед матчем в Греции российский клуб испытывал кадровые проблемы. Из-за травм выбыли из строя четыре игрока основного состава, в том числе центральный защитник сборной Белоруссии Александр Мартынович. По ходу первого тайма "Краснодар" понес еще одну потерю - поле вынужден был покинуть французский полузащитник Реми Кабелла.

За 15 минут до конца поединка ничто не предвещало разгрома. Краснодарцы уступали сопернику с минимальным счетом и пытались восстановить равновесие. Ситуацию изменил выход на поле Лазара Ранджеловича. За несколько минут серб дважды застал врасплох голкипера российского клуба.

Ответный поединок пройдет на следующей неделе в Краснодаре, но исход российско-греческого противостояния, похоже, предрешен.

Лига чемпионов (раунд плей-офф - первые матчи)

Олимпиакос (Греция) – Краснодар (Россия) 4:0

Динамо З (Хорватия) – Русенборг (Норвегия) 2:0

Янг Бойз (Швейцария) – Црвена Звезда (Сербия) 2:2