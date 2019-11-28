ВИДЕО: "Краснодар" и киевское "Динамо" сохраняют шансы на плей-офф

Победный мяч забил на 72-й минуте с пенальти Ари, который на последних секундах встречи был удален с поля.

Все решит последний тур

Краснодарцы выиграли третий матч подряд, набрав 9 очков. Столько же у испанского "Хетафе". Лидирует в группе "Базель" (10), досрочно вышедший в следующий круг турнира. По личным встречам российский клуб уступает соперникам. Чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы, "Краснодар" должен в последнем туре победить в гостях испанский клуб.

Другой представитель российского футбола ЦСКА сыграл дома вничью с болгарским "Лудогорцем" - 1:1 (0:0). Армейский клуб замыкает турнирную таблицу.

Киевляне проиграли в меньшинстве

Киевское "Динамо" в драматичном поединке уступило на последних секундах в гостях шведскому "Мальме" - 3:4 (2:1). Украинский клуб завершал матч в меньшинстве. Киевляне на третьем месте и сохраняют шансы пробиться в 1/16 финала Лиги Европы.

Неудачно сыграли в предпоследнем туре английские гранды. Молодежный состав "Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях казахстанской "Астане" - 1:2 (1:0), "Арсенал" с таким же счетом уступил дома германскому "Айнтрахту".

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